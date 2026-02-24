UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçları oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de 3-0'lık yenilgi sonrası ikici maçta turun kapısını açmaya çalışacak. Taraftar mücadeleye odaklanırken "Nottingham Forest Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı 26 Şubat Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi durumunda bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasında oynanacak eşleşmenin kazananı ile karşılaşacak.