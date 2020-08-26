"Oğlumu emek hırsızı olarak suçladılar"

26 Ağustos 2020

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu.

Oğlunun ön planda olmasının kendisine gelecek teklifleri etkilediğini söyleyen Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın çok ön planda olması bana gelebilecek teklifleri etkilemiştir. Gölgede kaldım; ama bununla gurur duyuyorum. Evladımın iyi bir oyuncu olması, yurtdışına transfer olması bizi gururlandırıyor. Bir babanın kıskanmadığı tek kişi evladır. Hepimizin göğsünü kabartıyor" dedi.

Burak ikinci adamlığı kabul etmez

Burak Yılmaz'ın ikinci adam olmayı kabul etmeyeceğini ifade eden Fikret Yılmaz, "Burak hiçbir zaman ikinci adamlığı kabul etmez. Ya oynar ya da oynamaz. Altyapıda, Antalya'da 4 yıl boyunca hocası bendim. Sadece gol atmaz, çok iyi gol pası verir. Bu yaşta Lille transfer yapması örnek bir olay. Yeteneğini Asya'da, Avrupa'da ispatladı. Kendisine 'teknik adam olacaksan Lille iyi incele' dedim. Bana ilginç bir şey söyledi. 'Baba biz bunlardan daha büyük kulübüz; ama bunlarda yetenekli oyuncular var; biz de bu kadar yok; ama biz onlardan daha büyük kulübüz' dedi. Üzücü; fakat bir realite" şeklinde konuştu.

Golcü futbolcunun Beşiktaş'tan Lille'e transfer olmasını değerlendiren Yılmaz, "Burak'ın Lille'e gitmesi büyük bir olay, biz Avrupa'da sona gelmiş oyuncuları marka yapıp gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Biz Beşiktaşlıyız"

Fikret Yılmaz, Burak'ın Beşiktaş'tan ayrılması konusunda ise, "Biz Beşiktaşlıyız. Oğlumun takım kaptanı olarak şampiyonluk yaşayarak futbolu bırakmasını istedim. Şanssız bir dönem oldu, şampiyonluk yaşayamadı. Ama elinden geleni yaptı. Benim oğlu hangi kulüpte oynadıysa hakkını vermiştir. Aslan gibi oynamıştır. Burak oynadığı üç kulüpte de sembol olmuştur. Trabzonspor 'da 87 gol attı. Bir yılda en çok gol atan oyuncu. Ama maalesef itibarsızlaştırılarak oradan ayrıldı. Çok acı bir şey. Galatasaray farklı. Burak Galatasaray'da ne zaman sahaya çıktıysa, taraftar ona menfi davranmamıştır. Burak bundan dolayı 'helal olsun' der Galatasaray için." dedi.