Okan Buruk: Liverpool maçından hiçbir farkı yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.45'te evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Turgay Vardar Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bizim için galibiyet ve 6 puana gelmek çok değerli olacak"

Şampiyonlar Ligi’nde kazandıkları Liverpool maçının kendileri için önemli bir başlangıç olduğunu aktaran Buruk, "Frankfurt’ta istediğimiz sonucu alamamıştık. Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak istiyoruz. Bizim için galibiyet ve 6 puana gelmek çok değerli olacak. Çok önemli, çok değerli bir takımla oynayacağız. Çok başarılı bir takım takım. Geçen sene şampiyon, şu anda da kendi liginde lider. Bunun yanında geçen sene oynadığı yarı final Avrupa kupalarında ne kadar iyi bir takıma karşı oynayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. O yüzden iyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Oyuncularımla birlikte bugün son antrenmanı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz. Bizim için çok önemli, çok değerli. Taraftarlarımızı bizle beraber bu coşkuyu yaşamaları için stadımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bodo/Glimt’in sahasının suni çim olmasından dolayı yarın RAMS Park’ta zorlanmayacağını düşündüğünü aktaran Okan Buruk, "Onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece deplasmana giden, Norveç’te o zeminde oynayan takımlar için alışık olamadıkları bir şey. O anlamda zorlanıyorlar. Diğer anlamda bir çok Norveç takımının deplasmanda bu sıkıntıyı yaşadığını görmedim. Deplasmanda olsaydı bu bizim için bir dezavantajdı. Şu an iki takım da aynı durumda" dedi.

"Yarının Liverpool maçından hiçbir farkı yok"

Geçen sene Avrupa Ligi’nin ilk bölümünde iyi performans sergilediklerini söyleyen Buruk, "Her maçın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi’ne baktığımızda aslında ilk bölümde önemli galibiyetler aldık. Sadece Tottenham’ı yenmedik, evimizdeki ilk 3 maçı da kazanmıştık. O yüzden yine bu şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa bu maç da aynı şekilde olacak. Bodo/Glimt’i ne kadar seyredebiliyorsunuz, çok seyredemiyorsunuz. Belki hocalar çok seyrediyor da oyuncular bu şekilde seyredemiyor. Liverpool’u herkes seyrediyor. Her hafta maçları yayınlanıyor. Daha tanıdığımız, daha bildiğimiz oyuncular var. Bizim gibi takımlar, seyredilmeyen ligler için diğer takımlara göre daha farklı şeyler oluşuyor. Bu Bodo/Glimt için de geçerli. Türkiye Ligi’ni aynı şekilde seyretmiyorlar. Nasıl form durumunda olduğunu bilmiyorlar. Premier Lig takımlarına daha farklı hazırlanıyorsunuz. Ama yarının Liverpool maçından hiçbir farkı yok bizim için" diye konuştu.

"Bizim için kulübeden gelen oyuncular önemli oluyor"

Yarınki karşılaşmada başlayan ve devam eden oyuncuların çok önemli olacağına vurgu yapan 52 yaşındaki teknik adam, "İki takım için de zor bir maç olacak. Bizim için kulübeden gelen oyuncular önemli oluyor. Bütün takımlar için bu geçerli. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Benim için de çok zor ilk 11 belirlemek. Devamında oynatacağınız oyuncular bunların hepsini seçmek çok zor. Psikolojik olarak bazen zorluyor verdiğiniz kararlar. Bütün oyuncularınız oynamak istiyor. Liverpool maçında da bunu yaşadık. Başlayan ve devam eden oyuncular çok önemli olacak. Maçın içinde çok önemli bize katkı verecek oyuncularımız var. İkinci yarıda da bu gücümüzü ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.

"Ligdeki oyunlarıyla Avrupa’daki oyunları arasında büyük farklar var"

Bodo/Glimt’in lig ve Avrupa maçlarında farklı bir oyun tarzı benimsediklerine değinen tecrübeli teknik adam, "Maçı seyretme şansım oldu. O maçtaki konsantrasyonla, bu maçtaki konsantrasyon aynı olmayacak. Çok rahat pozisyona girdiler. Çok da rahat pozisyon verdiler. Rakip kaleye rahat bir şekilde gidip 5 gol attılar ama daha fazla da gol yiyebilirlerdi. Çok fazla pozisyon verdiler. Avrupa’daki oyunları daha değişik. Ligdeki oyunlarıyla Avrupa’daki oyunları arasında büyük farklar var. Topa sahip olmada da ligde yüzde 64’lere ulaşmışken, Avrupa’da yüzde 54’lere oynamaya çalışan bir takım. Biraz daha direkt oyunu, özellikle kaleciden başlarken direkt oyunu tercih ediyorlar. Norveç Ligi’ndeki rahatlık burada olmayacaktır. O yüzden defansif olarak da zaman zaman 10 kişiyle kendi ceza sahası içinde olan bir takım oldu Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ben takım savunmasını daha ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum. İyi de bir hücum takımı. Topa sahip olan, rakip sahada oynayan bir takım. Ama bazen savunmada da 10 kişiyle kendi ceza sahasında da oldular" dedi.

"3 puan kazandığımız takdirde bizim için avantaj olacak"

Yarın Bodo/Glimt karşısında alacakları galibiyetle önemli bir avantaj elde edeceklerine değinen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu 3. maç olacak. Burada alacağınız puanlar sizin hedeflerinizi ne kadar yükseğe koyabileceğinizi gösterecek. Kazandığımızda çok değerli puanlar olacak ama turu burada geçmeyeceğiz hiçbir türlü. İleriye dönük önemli bir avantaj elde edeceğiz. Her maçı kazanıp kaybedebilirsiniz. Bu tür maçlar var. Yarın eğer 3 puan kazandığımız takdirde bizim için avantaj olacak. Ama hiçbir şekilde bitmiyor. Kırılma maçı ve yukarıya doğru çizgi olarak gitme maçı diye görebiliriz."

"İlkay, Galatasaray’da hayalini yaşıyor"

İlkay Gündoğan’ın çok önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bizim için futbolculuğu kadar kişiliğiyle de çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Sane’yle beraber en fazla süre alan oyunculardan biri. Gerçekten Galatasaray’a gelmek için de kendisi bu sene önemli bir çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere. Tuttuğu takım olduğundan dolayı burada olmak onun için çok farklı. Böyle bir hayali vardı ve bu hayali yaşıyor. Biz çok önemli kadroya ve oyunculara sahibiz. Çok da önemli karakterlere sahibiz. Onların da İlkay’ı çok çabuk içlerine almasıyla birlikte hem saha içi hem de saha dışı olarak bizim için önemli bir figür oldu. Sezona bizle başlamadı. Tam yüzde 100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının yukarıya doğru gitmesi hem kendisi hem de Galatasaray için çok sevindirici. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz" yorumlarında bulundu.

Wilfried Singo’nun sakatlığı hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Singo’nun en az 2 haftası daha var. Gidişatına göre bakacağız. Çok da erken oynatıp risk almak da istemiyoruz" dedi.

"Sane’nin Başakşehir maçıyla birlikte çıkış sağlaması önemli"

Leroy Sane’nin Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçtiğini ifade eden Buruk, "Her gelen oyuncu için adaptasyon süreci elbet oluyor. Sane de Dünya Kulüpler Şampiyonası’na gitti. Kısa bir izinden sonra buraya gelip antrenmanlara başlaması bu tür oyuncular üzerinde sadece psikolojik olarak değil, fiziksel olarak da geç dönmelerini sağlıyor. Bu sene 5 oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların diğer arkadaşlarıyla birbirlerine alışması süre alıyor. Çok farklı kadrolarla oynadık. Şampiyonlar Ligi, sakatlıklar, gelen geç transferler hepsini bir araya koyduğumuzda çok farklı kadrolarla oynuyoruz. Oyuncuların birbirlerini tanımaları çok zaman alıyor. Onun böyle bir çıkışa çok ihtiyacı vardı. Başakşehir maçıyla birlikte o çıkışı sağlaması önemli. Oyuncularımızla hep beraberiz. Onlarla her şeyi paylaşıyoruz. Dediğim gibi sonuçta iş oyuncunun. Saha içi performansı, arkadaşlarıyla olan performansı ve takımının oyununa da bağlı olarak bu performanslar yükseliyor. Takım iyi olmadığı zaman oyuncuların performanslarında düşüşleri görebiliyoruz. Şu an daha iyi bir yoldayız. Yükselerek performansımız devam ediyor. Bütün oyuncularıma çok ihtiyacım var. Kadro yapmakta çok zorlanacağız. Hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Sane de bunlardan biri" ifadelerinde bulundu.

"Torreira, iki yönde de yüzde yüzünü vererek oynuyor"

Lucas Torreira’nın hem antrenmanda hem de maçta yüzde yüzünü veren bir oyuncu olduğuna değinen 52 yaşındaki teknik adam, "Orta sahada oynadığımız profillere göre bunu yapıyoruz. Bir de rakibin oynadığı oyun da önemli oluyor. Rakibe nerede baskı yapacağız, nasıl baskı yapacağız buna göre de planlar yapıyoruz. Bununla ilgili birazdan son antrenmanımızı yapacağız. Torreira iki tarafta da, iki yönde de yüzde yüzünü vererek oynuyor. Antrenmanı da yüzde yüzünü vererek yapıyor. Bazen iyi oyuncular iyi antrenman yapmaz ama iyi maçlar oynarlar. Lucas hem antrenmanda hem de maçta yüzde 100’ünü veren bir oyuncu. Hücum yönünde de geçen sene yaptığı gol ve asist katkısıyla bizim için değerli oldu. Bu sene de buna devam ediyor. Yarın için de bununla ilgili kararımızı vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.