Okan Buruk’tan yeni başarı! Galatasaray’da yeni bir rekorun sahibi oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ın Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle Buruk, sarı-kırmızılı kulüpteki galibiyet sayısını 104’e çıkardı.

Bu sonuçla Buruk, Galatasaray’da 103 galibiyetle 4. sırada yer alan İngiliz teknik direktör Brian Birch’i geride bırakarak kulüp tarihindeki en çok galibiyet elde eden dördüncü teknik direktör oldu.

Galatasaray'da teknik direktörler arasında en fazla galibiyeti ise 333 ile Fatih Terim elde etti. Terim’i 218 galibiyetle Gündüz Kılıç, 119 galibiyetle Mustafa Denizli izliyor.

Sezonda 29 resmi galibiyet

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 47 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de sezon rekoru

Galatasaray, Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 33 galibiyetle lig tarihinde bir sezonda en fazla galibiyet alan takım oldu. Bu alandaki önceki rekorlar, Beşiktaş’ın 1959-1960 sezonunda ve Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonunda aldığı 29’ar galibiyetti.

102 puanla şampiyonluk ve yeni bir rekor

2023-2024 sezonunda Süper Lig’i 102 puanla tamamlayan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanını da aldı. Bu performansla Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekor da geride kalmış oldu. Buruk, Galatasaray'daki iki sezonunda sırasıyla 2,44 ve 2,68 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü oldu.

Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör

Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham karşısında elde edilen 3-2’lik galibiyetle bu kulvarda 9. galibiyetini elde etti. Bu sayede, 2009 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Bu alanda Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş’i geride bıraktı.

Süper Lig'de 75 galibiyete en hızlı ulaşan isim

Galatasaray'ın Kayserispor'u 5-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 17. haftasında, Buruk 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaştı. Bu sonuçla, Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyet elde eden Christoph Daum’u geride bırakarak lig tarihinde bir takımla 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Galatasaray tarihindeki diğer başarılı teknik direktörler

Fatih Terim: 571 maçta 333 galibiyetle Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü. UEFA Kupası dahil toplamda 8 lig şampiyonluğu kazandı.

Gündüz Kılıç: 355 maçta 218 galibiyet elde etti. 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Mustafa Denizli: Galatasaray'da 171 maçta 119 galibiyet aldı. 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Brian Birch: 164 maçta 103 galibiyetle, Galatasaray’a üç yıl üst üste lig şampiyonluğu kazandıran teknik adam olarak tarihe geçti. Ayrıca 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazandı.