Okçuluk Milli Takımı ABD'de bronz madalya kazandı

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ile Miki Nakamura'dan oluşan Japonya Milli Takımı ile karşılaştı.

Rakiplerini 6-2 yenen Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Yankton kentinde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda üçüncü olan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımını yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elde ettikleri başarının ardından Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda kazandıkları bronz madalyayla bizleri yine gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."