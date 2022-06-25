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Okçulukta kadın millilerden altın madalya

Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Dünya Kupası'nın Fransa'da düzenlenen üçüncü ayağında altın madalya elde etti.

Başkent Paris'te yapılan organizasyonda yarışan milli takım, altın madalya maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Yeşim Bostan Uçar, Ayşe Bera Süzer ve Songül Lök'ten oluşan ekip, müsabakayı 229-228 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.