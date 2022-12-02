OKX, Türk futbolseverlerin Dünya Kupası heyecanına ortak oluyor

Global kripto para borsası OKX, Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası süresince, Vadi İstanbul’da kurulan deneyim alanında da kupa coşkusuna ortak oluyor. Deneyim alanına gelen ziyaretçiler, kurulan dev ekrandan Dünya Kupası maçlarını takip ederken keyifli dakikalar geçiriyor.

İngiltere Premier Lig’in önde gelen ekiplerinden Manchester City’nin ve Formula 1’in köklü takımı McLaren’ın sponsoru olan OKX, spor alanına verdiği desteği yeni projelerle sürdürmeye devam ediyor. Borsa, Dünya Kupası maçlarının büyük bir coşkuyla takip edildiği bugünlerde uygulamaya geçirdiği Dünya Futbol Deneyimi projesiyle de sporseverlere çeşitli fırsatlar sunuyor. Futbol tutkunları alandaki dev ekranda maç izlemenin keyfini çıkarırken, deneyim alanına gelen ziyaretçiler PlayStation oynama fırsatı da yakalıyor. OKX ekibi, PlayStation maçlarında galip gelen kullanıcılara çeşitli hediyeler sunuyor. Borsa, hayata OKX Dünya Kupası Futbol Deneyimi alanı Dünya Kupası boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Borsa, deneyim alanındaki maç yayınları ve etkinliklerle OKX NFT Futbol Kupası kampanyasını da daha geniş bir kitleye duyurmayı hedefliyor. Taraftarlar, OKX tarafından düzenlenen NFT Kupası kapsamında Dünya Kupası’ndaki favori takımlarını destekleyebiliyor. 3 Aralık 2022’ye kadar takımlarına ait NFT’leri ücretsiz olarak mint etme imkanını yakalayan futbolseverler, etkinlik süresince ödül havuzundan da faydalanabiliyor.