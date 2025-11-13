Olaylı derbide 2'si futbolcu 5 Fenerbahçeli için hapis talebi!

Trendyol Süper Lig’in geçtiğimiz sezon 37. haftasında oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin açılan davada, aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanık hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, tüm sanıklar için 3 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Fenerbahçeli 5 isim hakkında hapis talebi

Savcı, davanın esasına ilişkin değerlendirmesinde, futbolcular Oosterwolde ve Yandaş’ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve eski teknik direktör İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal’ın, “haksız tahrik altında kemik kırığına veya çıkığa yol açacak şekilde kasten yaralama” ile “spor alanlarında taşkınlık yapmak ve tesise zarar vermek” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık avukatları, savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara ek süre tanıyarak duruşmayı 15 Ocak tarihine erteledi.