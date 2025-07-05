Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Beşiktaş’ta tempolu hazırlıklar

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Bad Erlach bölgesinde sabah antrenmanıyla sürdürdü. SV Bad Erlach kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanın ilk 25 dakikası basına açık şekilde yapıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, ardından pas ve top kapma üzerine yoğunlaştı.

Antrenmana gurbetçi Beşiktaş taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, antrenman öncesi futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Teknik direktör Solskjaer, taraftarların getirdiği forma, top ve ayakkabıları imzalayarak kendilerine teşekkür etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını aynı gün akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla sürdürecek.