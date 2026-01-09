Anadolu Efes, Avrupa'da aldığı yenilgilerle büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Kadrosunu genişleten lacivert beyazlı ekip istediği çıkışı bir türlü yapamıyor. Bu akşam Olimpia Milano'ya konuk olan temsilcimiz kötü gidişata "dur" demek istiyor. Şimdi sıkça "Olimpia Milano Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruluyor.

Olimpia Milano Anadolu Efes maçı bilgileri

Olimpia Milano - Anadolu Efes maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan şifreli yayınlanacak.

Anadolu Efes ile EA7 Emporio Armani Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 45 kez karşılaşırken, temsilcimiz 29 galibiyet ve 16 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki karşılaşmada Anadolu Efes bir galibiyet ve bir mağlubiyet alırken, iki takımın Euroleague’de oynadığı 43 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 28 galibiyet ve 15 mağlubiyet elde etti.

Ligin ilk yarısında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 97-93 kaybetmişti.