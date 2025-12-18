EuroLeague kötü bir başlangıç yapan fakat daha sonra toparlayan Fenerbahçe maç eksiği ile 5. sırada yer alıyor. Sarı Kanarya'nın bir sonraki rakibi ise Olimpia Milano... Temsilcimiz bu maçtan galibiyet alarak konumunu pekiştirmek istiyor. Taraftar "Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yoğunlaştırmış durumda...

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı bilgileri...

Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Mücadeleyi S Sport 1 kanalı ve S Sports Plus dijital playformu canlı ve şifreli verecek.

Tedavileri devam eden Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim ve Mikael Jantunen, Emporio Armani Milan karşısında forma giyemeyecek.