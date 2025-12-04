Olimpiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Sezonun kritik dönemine girilirken temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Olimpiakos'un konuğu oluyor. Peş peşe galibiyetler alan Sarı Kanarya bu maçı da boş geçmek istemiyor. Mücadelenin zamanı ve yayın bilgisi araştırılmaya başlandı. Taraftarların sıkça yönelttiği soru ise “Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak” şeklinde...
EuroLeague’in 14. haftasında oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması, haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Maç günü, saat bilgisi ve yayın detayları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle “Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?” sorusu sıkça yöneltiliyor.
Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?
EuroLeague 14. hafta programına göre Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Aralık Perşembe günü yapılacak. Karşılaşma saat 22.15’te başlayacak. Maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.