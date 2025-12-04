Olimpiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague’in 14. haftasında oynanacak Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması, haftanın en çok merak edilen mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Maç günü, saat bilgisi ve yayın detayları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle “Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?” sorusu sıkça yöneltiliyor.

Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman?

EuroLeague 14. hafta programına göre Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Aralık Perşembe günü yapılacak. Karşılaşma saat 22.15’te başlayacak. Maç, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli takım, bu sezon organizasyondaki 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve haftaya sekizinci sırada girdi.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla ev sahibi ekip ise altıncı basamakta bulunuyor.