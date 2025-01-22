Olimpiyat 'efsanesi' Yusuf Dikeç Almanya'dan gümüşle döndü
2024 Paris Olimpiyatları'ndaki ikonik pozuyla hafızalara kazınan milli atıcı Yusuf Dikeç, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Bir diğer Türk sporcu Buğra Selimzade ise 7'nci sırada yarışmayı tamamladı.
Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda 10 Metre Havalı Tabanca Erkekler kategorisinde yarıştı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun verdiği bilgiye göre Dikeç ve Selimzade, ferdi sıralamada elde ettikleri 581 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.
Finalde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, yarışmayı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Yusuf Dikeç, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde rahat tavırlarla atış yapmasıyla hafızalara kazınmıştı.
Buğra Selimzade ise yedinci sırada yarışmayı tamamladı.