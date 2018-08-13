Olympos Regatta’nın galibi “Eker 40” oldu

13 Ağustos 2018

VEYSEL AĞDAR

BURSA - Bursa’da yelkenciliği tanıtmak ve geliştirmek için hayata geçirilen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, altıncı kez İstanbul yelkencileri ile Bursa yelkencilerini buluşturdu. 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen yarışlar Moda-Tirilye, Tirilye - koyiçi ve Tirilye-Moda olmak üzere üç etaptan oluştu. Yarışın ilk etabında 2 saat 29 dakika ile 6 yılın hız rekoru kırıldı. Yarış sonunda “Eker 40” takımı Olympos Regatta‘nın galibi oldu.

TAYK tarafından Eker ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ile Moda Deniz Kulübü işbirliğinde hayata geçen “TAYK-Eker Olympos Regatta”, Moda Deniz Kulübü önünden 28 yelken takımının katılımıyla start aldı. Bu yıl 6.sı yapılan TAYK-Eker Olympos Regatta, mevsim şartlarına göre alışılmışın dışında sert bir rüzgar ile start aldı. Öncü tekne Orient Expres, ortalama 20 mil hız yaptığı yarışı 2 saat 29 dakikada tamamlayarak, hız rekorunun da sahibi oldu. Yarışın ilk etebı, IBS 40 plus yatının 4 saat 49 dakika yaptığı finish ile tamamlandı. Yarışın 1. ve 2. etap ödülleri ile Marmara’yı en hızlı geçen yat ödülü, 11 Ağustos Cumartesi günü Tirilye yat limanında düzenlenen ödül töreninde verildi. TAYK-Eker Olympos Regatta, 12 Ağustos pazar günü Tirilye’den verilen ve Moda Deniz Kulübü önünde biten 3. ve son etap ile tamamlandı. Eker 40’ın kaptanı Ahmet Eker, “Bu yıl altıncısını düzenledik. 28 tekne katıldı. Biz de yeni teknemizle katılıyoruz. Yarışımız çok güzel başladı. İstanbul’dan gelirken çok sert bir hava vardı. Normalde tekneler Gemlik Körfezi’ne girdikleri zaman hava hafiflediği için kalıyorlardı. Ama bu defa sert bir hava ile Tirilye’ye geldik. Neredeyse tüm tekneler rekor sürede Tirilye’ye girdiler. Çok iyi bir performans gösterdik ve yarışı kazandık” dedi.