Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu
Galatasaray'da iki dönem kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.
AA
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Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer oldu.
Yunan takımının resmi internet sayfasından duyurduğu transfer açıklamasında, 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.
2025 yılına kadar Olympiakos forması giyecek olan Onyekuru, Nijerya Milli Takımı formasını da 11 kez giydi ve 1 gol attı.