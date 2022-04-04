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Orhun Ene ile yollar ayrıldı

TBF, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu ((TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene'ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene'ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz." denildi.

 

 