Orkun Kökçü'nün acı günü
Beşiktaş, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın'ın vefat ettiğini duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcu ve ailesi için başsağlığı mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Orkun Kökçü'nün anneannesi Sebahat Eryalçın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüp, yayımladığı taziye mesajında Orkun Kökçü, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Beşiktaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Kaptanımız Orkun Kökçü'nün kıymetli anneannesi Sebahat Eryalçın’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah’tan rahmet; Orkun Kökçü’ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.