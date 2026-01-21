Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda tarihe geçti

Galatasaray forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası’nın (AFCON 2025) turnuva sonunda belirlenen en iyi 11’inde yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), AFCON 2025’te öne çıkan futbolculardan oluşan en iyi 11’i kamuoyuna açıkladı. Organizasyonu şampiyon tamamlayan Senegal ile finalde yer alan Fas, listeye dörder oyuncu göndererek dikkat çekti.

Fas Milli Takımı’ndan kaleci Yassine Bounou, savunma oyuncuları Achraf Hakimi ve Noussair Mazraoui ile turnuvayı 5 golle gol kralı olarak bitiren Brahim Diaz, en iyi 11’de kendine yer buldu. Bounou, turnuva boyunca oynadığı 7 maçta yalnızca 2 gol yedi.

Kupayı ikinci sırada tamamlayarak kıta tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanan Senegal’den savunmada Moussa Niakhate, orta sahada Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Sadio Mane ilk 11’e dahil edildi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya’dan ise savunmada Calvin Bassey, kanatta Ademola Lookman ve forvette Galatasaraylı Victor Osimhen en iyi kadroda yer aldı. Osimhen, Nijerya’nın üçüncü olduğu organizasyonda 4 kez fileleri havalandırdı.

AFCON 2025 En İyi 11’i:

Kaleci: Yassine Bounou (Fas)

Defans: Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)

Orta saha: Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal)

Forvet: Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)