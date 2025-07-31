Osimhen bitti, sıra Ederson'da: Galatasaray transferde hız kesmiyor! Maaşı ve bonservisi belli oldu

Galatasaray, yaz transfer dönemine damgasını vurmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinin ardından kaleyi de dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Hedefteki isim: Manchester City’nin tecrübeli Brezilyalı kalecisi Ederson.

Transferde son aşamaya gelen Galatasaray, Ederson ile tüm mali ve sportif şartlarda anlaşma sağladı. Manchester City ile yapılan görüşmelerde ise artık son adımlar atılıyor. Kulüplerin 8-9 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkışmak üzere olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ederson’a ödenecek maaş da netleşti. Sabah’ın haberine göre Galatasaray, yıldız kaleciye yıllık 8 milyon euro garanti ücret ödemeyi kabul etti.

Son görüşme masada

Ederson’un transferini kısa süre içinde resmiyete dökmeyi hedefleyen Galatasaray, Manchester City ile yapacağı son toplantının ardından transferi bitirmeyi planlıyor. Eğer görüşmelerden olumlu sonuç alınırsa, Ederson’un da tıpkı Osimhen gibi kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Transferin resmiyet kazanması halinde Ederson, Süper Lig tarihinin en yüksek maaşlı kalecilerinden biri olacak.