Osimhen bu akşam oynayacak mı, var mı? Victor Osimhen Trabzonspor maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'in 28. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi oyanancak. Trabzonspor galibiyet alıp puan farkını indirme; Galatasaray ise puan farkını daha da açma hedefinde...

Mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri de Victor Osimhen'in sahada olup olmayacağı...

Osimhen bu akşam oynayacak mı?

Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyata alınan Victor Osimhen bu akşam Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Nijeryalı yıldız golcünün, özel koruyucu atel desteğiyle sahalara beklenenden daha erken dönebileceği belirtiliyor.

Osimhen’in yaklaşık 2 hafta içinde formayı alması bekleniyor.