Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Osimhen Süper Kupa finalinde var mı?

Süper Kupa finali 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbi heyecanı futbol tutkunlarının iliklerine kadar işlerken merak edilen konulardan biri de Osimhen'in bu maçta olup olmayacağı...

Osimhen Süper Kupa finalinde var mı

Victor Osimhen Fenerbahe maçında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu Afrika Kupası kapsamında Cezayir ile oynanacak çeyrek final mücadelesinde ter dökecek.

Öte yandan Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kampından ayrılarak Türkiye'ye döneceği iddiası da gerçeği yansıtmıyor. Nijerya Milli Takımı'ndan yapılan açıklamada herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi.