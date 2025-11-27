Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Victor Osimhen derbi maçında var mı?

Osimhen, Nijerya - Demokratik Kongo maçında sakatlandı ve ikinci yarıpya çıkamadı. Sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Osimhen, Union Saint-Gilloise maçında forma giyemedi. Pazartesi günü ise kritik Fenerbahçe derbisi var. Nijeryalı yıldızın son durumu merak edilirken "Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı" sorusu yoğunlaşmış durumda...

Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Victor Osimhen'in Fenerbahçe maçında oynamak ve kendisini antrenmanda denemek istediği öğrenildi. Genel beklenti Osimhen'in kadroda yer alacağı fakat ilk 11'de başlamasının zor olduğu yönünde...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Union Saint-Gilloise maçı sonrası "Fenerbahçe derbisine 6 günlük süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus'u derbiye yetiştirmeye çalışacağız" demişti.