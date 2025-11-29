Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Victor Osimhen derbi maçında var mı?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbol tutkunları bu maç için can atarken ilk 11'ler merak ediliyor. Özellikle Galatasaray taraftarı Osimhen'in son durumunu araştırıyor. Nijeryalı yıldızın yokluğu Aslan için büyük dezavantaj... Bu sebeple "Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Victor Osimhen derbi maçında var mı?

Victor Osimhen ile ilgili Başkan Dursun Özbek'ten açıklama geldi. Başkan Özbek başta Osimhen olmak üzere eksiklerin derbide sahada olacağını belirtti.

Öte yandan edinilen bilgiye göre Osimhen, Teknik Direktör Okan Buruk'un yanına giderek "Bu derbi bizim için çok önemli. Ne olursa olsun sahada olmak istiyorum" dedi.