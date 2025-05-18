Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi?

Victor Osimhen'in performansı bu sezona damga vurdu. Yıldız futbolcunun Galatasaray'daki geleceği sarı kırmızılı taraflar tarafından merak ediliyor.Osimhen'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve akıllarda "Osimhen kalacak mı, gidecek mi?" sorusunu yer alıyor.

Osimhen gidecek mi?

Osimhen'in geleceğine dair transfer spekülasyonları yoğunlaşmış durumda. Başta Premier League ekipleri Chelsea ve Manchester United olmak üzere, Juventus gibi büyük Avrupa kulüplerinin de adı Osimhen ile anılıyor. Suudi Arabistan'dan da astronomik teklifler geldiği ancak oyuncunun bunlara sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray cephesinde ise Osimhen'i takımda tutmak için yoğun bir çaba söz konusu. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcüyü ikna etmek ve bonservisini almak için çeşitli formüller üzerinde durduğu konuşuluyor. Ortaya atılan iddialardan biri, Galatasaray'ın Osimhen'e gelecekteki satışından pay teklif ederek oyuncuyu bir sezon daha takımda kalmaya ikna etme çabası. Bu "çılgın plan" olarak nitelendirilen senaryoda, 75 milyon Euro üzerindeki bir satıştan elde edilecek karın bir kısmının oyuncuya verilmesi öngörülüyor. Galatasaray taraftarları da sosyal medyada başlattıkları kampanyalarla Osimhen'in takımda kalması yönündeki isteklerini güçlü bir şekilde dile getiriyor.

Victor Osimhen ise geleceği hakkında yaptığı açıklamalarda kararı sezon sonunda vereceğini belirtiyor. Galatasaray'da yaşadığı tutkulu atmosferden ve taraftarların sevgisinden etkilendiğini ifade eden golcü oyuncu, şu an için tamamen takıma odaklandığını ve sezon sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguluyor.

Osimhen nasıl kalır?

Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalması, birçok faktöre bağlı olarak değerlendirilebilir:

Galatasaray'ın Finansal Gücü ve Yaratıcılığı: Osimhen'in bonservis bedeli ve maaş talepleri oldukça yüksek. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirebilmesi için önemli bir finansal kaynak yaratması veya Napoli ile farklı bir ödeme veya takas formülü bulması gerekecek. Ortaya atılan satıştan pay verme modeli gibi yaratıcı çözümler belirleyici olabilir.

Oyuncunun istemi: En önemli faktörlerden biri Victor Osimhen'in kendi kariyer planlaması ve isteği olacaktır. Galatasaray'daki mutluluğu, taraftarlarla kurduğu bağ ve takımın sportif hedefleri, kalma kararında etkili olabilir. Avrupa'nın önde gelen liglerinden gelecek cazip teklifler ise ayrılık ihtimalini güçlendirecektir.

Napoli'nin tutumu: Napoli'nin Osimhen için talep edeceği bonservis bedeli ve pazarlık süreci transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini doğrudan etkileyecektir. Napoli'nin oyuncuyu satmaya ne kadar istekli olduğu ve hangi kulüplerden gelen tekliflere öncelik vereceği önemli bir detay.

Sportif başarı ve proje: Galatasaray'ın ligdeki ve Avrupa'daki sportif başarısı, Osimhen'in kalma kararında rol oynayabilir. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme olasılığı ve takımın genel rekabet gücü, oyuncunun geleceği açısından dikkate alacağı unsurlardan olacaktır. Galatasaray'ın Osimhen'e sunacağı gelecek projesi ve takımın hedefleri de oyuncuyu ikna etmede etkili olabilir.

Menajer ve aile faktörü: Futbolcuların transfer kararlarında menajerlerin ve ailenin de önemli etkileri olabilmektedir. Menajerinin oyuncu için en avantajlı olduğunu düşündüğü seçeneklere yönlendirmesi süreci etkileyebilir.