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Süper Lig'in yeni sezonu başladı. Ligin açılış karşılaşmasında Galatasaray, Çoruk FK ile 2-2 berabere kaldı. Osimhen attığı 2 golle yine adından söz ettirmeyi başarırken yıldız futbolcunun kulüpte kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sıkça gelen soru ise "Osimhen gidecek mi" oluyor.

Osimhen gidecek mi, kalacak mı?

Osimhen'in transfer olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki yıldız yayıncı kuruluşa verdiği röportajda "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz" dedi.

Osimhen'in ismi şu sıralar en çok Al Hilal ile anılıyor. Suudi Arabistan temsilcisinin iddiaya göre Galatasaray'a 130 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor.