Osimhen İçin transferde dönüm noktası: Al Hilal’in yüksek maaş önerisini reddetti, ibre Galatasaray’a döndü

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen için 70 milyon euroluk dev teklif yaptı ancak hem oyuncu hem de Napoli cephesi bu teklifi geri çevirdi. Gelişmeler sonrası Galatasaray transferde öne çıktı.

Napoli’ye 65 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren resmi bir teklif sunan Al Hilal, Osimhen’e de yıllık 26 milyon euro maaş önerdi. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’ya göre her iki taraf da bu öneriyi geri çevirdi. Kulübün teklifi 75 milyon euroya çıkarma planı da sonuçsuz kaldı.

Transfer gelişmelerini yakından takip eden Fabrizio Romano’ya göre, Osimhen için en ciddi alternatif Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, tarihinin en yüksek bonservis teklifini sunarak Nijeryalı golcüye resmi adım attı.

Öte yandan Sky Sports, Simone Inzaghi’nin de Osimhen’i kadroda görmeyi çok istediğini belirtti. Suudi basınından Arriyadiyah ise Al Hilal’in son aşamada yıllık 30 milyon euro teklif ettiğini ancak görüşmelerin ek şartlar nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradığını yazdı.