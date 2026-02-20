Osimhen Konyaspor maçında neden yok, Juventus maçında oynayacak mı? Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok?
Galatasaray bu hafta Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken şok bir gelişme yaşandı. Osimhen maç kadrosuna alınmazken şimdi sıkça "Osimhen Konyaspor maçında neden yok" sorusu geliyor.
Juventus maçında tarih yazan Galatasaray bu hafta Konyaspor deplasmanına gidiyor. Şampiyonluk yolunda yoluna emin adımlarla giden Aslan'da can sıkan bir gelişme yaşandı. Osimhen Konyaspor maç kadrosuna alınmadı.
Bu durum sonrası "Osimhen Konyaspor maçında neden yok", "Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok" soruları peş peşe gelmeye başladı.
Osimhen maç kadrosunda neden yok?
Victor Osimhen sağ dizindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor maç kadrosuna alınmadı.
Tedbir amaçlı kadroya alınmayan Osimhen'in Juventus maçında sahaya çıkması bekleniyor.