Victor Osimhen'in sakatlık kabusu geri döndü. Bir önceki milli takım maçında da sakatlanıp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Osimhen, Demokratik Kongo maçında da sakatlanarak mücadeleye devam edemedi. Şimdi taraftar yıldız futbolcunun son durumunu merak ederek "Osimhen sakatlandı mı", "Victor Osimhen kaç hafta yok" sorularını yöneltiyor.

Victor Osimhen kaç hafta yok?

Victor Osimhen hamstring (arka üst uyluk) sakatlığı yaşadı.

Resmi olarak kaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmadı; ilk değerlendirmeler "ciddi görünmüyor" yönünde.