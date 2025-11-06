Osimhen’den Ajax’a hat-trick: Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye çıktı
Ajax deplasmanında 3 gol atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 6’ya çıkararak krallık yarışında zirveye yerleşti. Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa’da üst üste 8 maçta gol atarak kulüp rekorunu da geliştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup ederken gecenin yıldızı Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılıların gollerini 59, 65 ve 78. dakikalarda kaydeden Nijeryalı forvet, kariyerindeki ilk Avrupa hat-trick’ini yaptı.
Osimhen, Ajax karşısında bulduğu 3 golle Devler Ligi’ndeki toplam gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığı yarışında tek başına zirveye yükseldi. Listenin devamında Mbappe, Haaland ve Kane 5’er golle yer alıyor.
İki tarihi not birden
* Osimhen, 2012-2013’te Burak Yılmaz’dan sonra Galatasaray formasıyla Avrupa’da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
* Nijeryalı golcü, üst üste 8 Avrupa maçında gol atarak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Bu süreçte toplam 12 gol kaydetti.