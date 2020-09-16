Ozan Kabak 'Golden Boy'a aday gösterildi
İtalyan Tuttosport gazetesi 2020 Golden Boy ödülü aday listesini açıkladı.
40 futbolcunun yer aldığı listede Schalke 04 formasını giyen Ozan Kabak'a da yer verildi.
Aday listesinde Kabak'ın dışında Erling Haland, Philip Foden, Sebastiano Esposito, Alphonso Davies, Rodrygo gibi önemli genç isimler de yer alıyor.
Şu ana kadar kullanılan oylara bakıldığında Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies oyların yüzde 8'ini alarak ilk sırada yer alıyor.
Davies'i Manchester United oyuncusu Mason Greenwood (yüzde 7), Barcelona'dan Anssumane Fati ve Borussia Dortmund'tan Erlilng Haaland (yüzde 6) takip ediyor.
Ozan Kabak ise oyların yüzde 2'sini almış durumda.