ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

Ozan Kabak 'Golden Boy'a aday gösterildi

İtalyan Tuttosport gazetesi 2020 Golden Boy ödülü aday listesini açıkladı.

Ozan Kabak 'Golden Boy'a aday gösterildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

40 futbolcunun yer aldığı listede Schalke 04 formasını giyen Ozan Kabak'a da yer verildi.

Aday listesinde Kabak'ın dışında Erling Haland, Philip Foden, Sebastiano Esposito, Alphonso Davies, Rodrygo gibi önemli genç isimler de yer alıyor.

Şu ana kadar kullanılan oylara bakıldığında Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies oyların yüzde 8'ini alarak ilk sırada yer alıyor.

Davies'i Manchester United oyuncusu Mason Greenwood (yüzde 7), Barcelona'dan Anssumane Fati ve Borussia Dortmund'tan Erlilng Haaland (yüzde 6) takip ediyor.

Ozan Kabak ise oyların yüzde 2'sini almış durumda.

Ozan Kabak Golden Boy Tuttosport

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap