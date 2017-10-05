Özbek: VAR hakem hatalarını azaltacak

05 Ekim 2017

Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Taşar ile Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, Süper Lig'de uygulanması gündemde olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili, "Bu uygulama bazı Avrupa ülkelerinde başladı. Bence tartışmaların büyük bir kısmını ortadan kaldıracaktır. Bu manada çalışmalar yapıldı. Federasyon, organizasyonu başarıyla götürüyor. Çok kısa sürede Video Yardımcı Hakem sistemine geçilecek. Bu sistem, hakem hatalarını asgariye indirecek. Video hakem uygulaması, güzel bir uygulama olarak hayata geçecektir" dedi.

Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturmalarını değerlendiren Özbek, "Bu bize rehavet vermiyor. Her maçımızın ayrı bir önemi var. Galatasaray'ın puan cetvelinde bugünkü durumuna rağmen disiplin bir üst seviyededir. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her maç bizim için en önemli seviyededir. Takımlar arasında bir ayrım yapmıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA