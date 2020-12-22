  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Özkan Sümer hayatını kaybetti
Takip Et

Özkan Sümer hayatını kaybetti

Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Trabzonspor'un eski başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Etiketler
Özkan Sümer Trabzonspor