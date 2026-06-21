Panathinaikos'ta Ataman sonrası dönem: Obradovic imzayı attı

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Panathinaikos, üç sezon boyunca takımın başında yer alan ve kulübe EuroLeague, Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası şampiyonlukları kazandıran Ergin Ataman ile yollarını ayırmasının ardından yeni başantrenörünü açıkladı.

Yunan temsilcisinden yapılan açıklamada, Sırp çalıştırıcı Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

14 yıl sonra yeniden Panathinaikos

Daha önce 1999-2012 yılları arasında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, 14 yıl aranın ardından yeniden yeşil-beyazlı ekibin başına geçti.

Kulüp tarihine damga vuran tecrübeli antrenör, ilk döneminde Panathinaikos ile 5 EuroLeague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazanarak önemli başarılara imza atmıştı.

Ataman üç sezonda 4 kupa kazandırdı

Panathinaikos'ta görev yaptığı üç sezonda takımı yeniden Avrupa'nın zirvesine taşıyan Ergin Ataman ise kulüple 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.