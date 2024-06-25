Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin madalya sayısında yeni rekorlar bekleniyor

Türkiye'nin paralimpik oyunlardaki hedeflerini ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Türkiye'de, Milli Paralimpik Komite öncesinde 1990 yılında "Özürlüler Federasyonu" ismiyle bir oluşum kurulduğunu, sonrasında bu federasyonların 4 ayrı kuruluşa ayrıldığını, 2002 yılında ise bugünkü TMPK'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kurulduğunu anlattı.

Dünyada paralimpik oyunlarının 1960 yılında yapıldığını ,Türkiye'nin ise paralimpik oyunlarıyla tanışmasının 1992 yılında Barselona'da düzenlenen turnuvaya katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden Aksu, o günden bu yana Türkiye'de paralimpik sporlarda büyük bir ivme katedildiğini dile getirdi.

Aksu, "O yıl sadece bir sporcumuz wildcard ile katılım sağlıyor, yani misafir olarak kota almadan gidiyor. Bugüne geldiğimizde ise Türkiye, yaklaşık 32 yıl geriden takip ettiği paralimpik sporlar alanında 2000'li yıllarda inanılmaz bir ivme ve gelişim gösterdi." dedi.

Her geçen gün elde edilen başarılarla Türkiye'deki paralimpik sporun yükselişte olduğunu belirten Aksu, Türkiye'nin Avrupa'da paralimpik branşların en başarılı ülkelerinden biri konumuna ulaştığına vurgu yaparak, "Geçtiğimiz yıllarda Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nın ilki düzenlenmişti Hollanda'nın Rotterdam kentinde. Ülke sıralaması olarak orada 2’inci, altın madalya sayısında da 4. olmuştuk. Bu Avrupa bazında çok önemli bir başarıdır. Paris'te düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'nda, bizler bu başarıyı, madalya ve sıralamada yukarı taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksu, Paris'teki organizasyonun başlamasına 64 gün kaldığını, şu ana kadar çeşitli branşlarda 63 sporcunun kota hakkı elde ettiğini, ilerleyen günlerde paralimpik sporcuların elde edeceği yeni turnuva başarıları ile Paris'e gidecek olan sporcu sayısında 70'i aşmayı hedeflediklerine değinerek, geçmiş yıllarda elde edilen başarıları katlamak istediklerini belirtti.

Paris'te düzenlenecek olan turnuvada Türkiye'nin hedeflerinden, 87 sporcuyla 15 madalya kazanılan Japonya'daki 2020 Paralimpik Oyunları'nda elde edilen başarıyı geçmeyi umduklarını aktaran Aksu, şöyle devam etti:

"Bir yarış bitmeden, son düdük çalmadan konuşmak çok yersiz ve erken olur. Ancak beklentilerimiz tabii var. Örneğin Masa Tenisi’nde Abdullah Öztürk, hem Rio hem de Tokyo'da altın madalya almıştı. Abdullah’ı geçenlerde kampa ziyarete gitmiştik. Abdullah’ın bu yıl 1 madalya daha kazanarak 3'te 3 yapacağına inanıyorum. Japonya’da atletizmde dünya rekoru kırarak şampiyon olan Serkan Yıldırım var. O da inşallah 1 veya 2 madalya alacaktır. Bu gibi isimlerden çok fazla var bizim kafilemizde ve ben biraz nazardan da korkuyorum 'maşallah' diyorum. Biz Allah’ın izniyle geçtiğimiz yıllarda aldığımız 15 madalyayı geçeceğimize inanıyorum. Sıralamada ilk 10 bizi zorlar ancak Paris 2024’te ilk 25’in içerisine girmek bizim için önemli bir başarı olacaktır."

Müsabakalara katılacak sporcular arasında ilklerin de yaşanacağını söyleyen Aksu, bu yıl Türkiye'nin ilk defa triatlon dalında bir sporcuyla temsil edileceğini, bu sporcunun da uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla kotasını büyük ölçüde garantileyen Uğurcan Özer olacağını ifade etti.

"Paralimpik sporcularımızın azmi herkese ilham oluyor"

Aksu, toplum içerisinde engellilere karşı çok fazla ön yargı olmasına karşılık paralimpik branşlarda başarı elde eden sporcuların bu algıları yıkmaya başladığını, özellikle engelli bireylerde sıkça görülebilen öz güven eksikliğinin etkisinin bu sporcular sayesinde azaldığını söyledi.

Paralimpik sporcuların elde ettiği başarılarla engelli camiası için de rol model haline geldiklerini beliren Aksu, özellikle milli takımda uluslararası karşılaşmalara çıkan sporcuların başarılarıyla engelsiz bireylere de ilham verdiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Milli sporcu olmaları, paralimpik oyunlarına katılmaları veya madalya almaları, onları ilham kaynağı haline dönüştürüyor. Bu arkadaşlarımızı görerek birçok kişi spora başlıyor. Bu yıl ilk kez paralimpik oyunlarına katılacak olan Umut Ünlü'yü, başarılı kızımız Sümeyye Boyacı'yı görerek yüzmeye başlıyorlar. Golbol milli takımımızın başarılarını duyan görme engelliler golbola başlıyor. Bu sporcularımızın hepsi toplumda ilham kaynağı olmuş insanlar. Ve en güzeli de bu ilham sadece engelliler için değil. Onlar, engelsiz bireylerin, çocukların da kahramanları haline geliyorlar. Bu isimler pek çok kişinin hayata katılmalarına, spora başlamalarını sağlıyor."

Aksu, TMPK olarak dezavantajlı grupta bulunan engelli bireylerin yalnızca spor alanında değil, toplumun her alanında adil muamele görmesi için çalıştıklarını ifade ederek, engellilerin toplumdan beklentilerinin kendilerine acımayla bakılması değil, eşitlikçi bir yaklaşım sergilenmesi olduğunu bildirdi.

Aksu, "Onlara sadece eşit muameleyle davranılsın istiyorlar, toplumun içine karışmak istiyorlar. Bizim de misyonumuz, hedefimiz ve amacımız, en son engelli bireyi de evinden çıkarıp topluma, spora, sanata, iş dünyasına entegre etmek. Hiçbir engelli bireyin evinde hapsolmasını istemiyoruz. Onların da diğer engelsiz bireylerin yaşadığı o özgür dünyalarında yaşayabilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Engellilerin, toplumda karşılaştıkları engellere ve engelli zihinlere karşı asla pes etmemesi, mücadelelerini sürdürmesi gerektiğine, insanların da bu konuda daha duyarlı ve hoşgörülü olması gerektiğine işaret eden Aksu, "Lütfen toplum olarak biraz daha duyarlı, bilinçli olalım. Etrafımızdaki engelli camiasından insanlara daha empatiyle, hoşgörüyle bakabilelim. Acıma duygusu olmadan eşitlikçi bir yaklaşımla ötekileştirmeden, beraberce hareket edebilelim. Bu bizim en büyük hedefimiz." değerlendirmisini yaptı.

Ağustos ayında düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda özellikle Avrupa'daki Türk nüfustan destek beklediklerini belirten Aksu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ağustos-eylül aylarında hem paralimpik hem de olimpik branşlarda seyirci bazında toplumumuzun bunlara eğilmesini bekliyoruz. Toplum dua ve destekleri ile destek olursa çok mutlu oluruz. Avrupa’da yaşayan bütün Türk kardeşlerimize sesleniyoruz. Zaten Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımımızın yanındalar. Almanya’dan sonra Paris’te de paralimpik ve olimpik oyunlarda bütün Türk seyircisinin desteğini, ilgi ve alakasını bekliyoruz."