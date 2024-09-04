Paralimpik Oyunları'nda yarışan Serkan Yıldırım'ın altın madalyası geri alındı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), milli atlet Serkan Yıldırım'ın Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman Mahkemesi'nde itiraz etmişti. Bu itiraz Yıldırım'a Paris 2024'te mücadele etme hakkı kazandırmış ve milli sporcu erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya almıştı. Fakat Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) itirazı sonucu, üst mahkemenin verdiği kararla sporcunun madalyası geri alındı.

Başarıya yargı freni

TMPK'den yapılan 'Serkan'a yargı freni' başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."

Hakkımızı sonuna kadar arayacağız!

Sporcunun sonuna kadar yanında olunduğu belirtilen açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" ifadeleri kullanıldı.