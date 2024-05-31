Emre ERGÜL

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün ekonomi basınıyla kahvaltıda biraraya geldi. Başkanlık görevine yeniden talip olan Yıldırım, 6 yıl sonra neden aday olduğunu açıkladı, hedeflerini sıraladı, kulübün borç-varlık dengesinde 'kendi açısından' verileri ortaya koydu. Oldukça rahat görünüyordu Yıldırım.

Yüzü gülüyor, konuşurken aralara esprileri sıkıştırıyordu. Adaylık süreci ve vaatleri dışında en merak edilen konu da 14 Şubat 1998-5 Haziran 2018 tarihleri arasında kulübü yöneten Yıldırım’ın geçen süre içinde ne yaptığıydı…

Kahvaltının en sonuna denk gelen bu soruya Yıldırım şu yanıtı verdi: “Türkmenistan’da 45 donanma gemisi yaptık. Katar, Nijerya, Tanzanya’ya gemiler yaptık. Bugüne kadar Türkiye’yle çalışmıyorduk. İlk kez ocak ayında savunma sanayi anlaşması yaptık, gemi yapacağız.” Ardından da espri ile karışık sözü Fenerbahçe başkanlığına getirdi: “Allah’a şükür iyi kazanıyoruz. Parayı harcayacak yer arıyorum.” Peki neden geçen yıl değil de, bu yıl başkanlığa aday?

Kahvaltı boyunca “F.Bahçe raydan çıktı” ve “F.Bahçeli çocuklar ağlıyor” cümlelerini birkaç kez tekrar eden Yıldırım, nedenini şöyle anlattı: “Trabzon’daki maçta haksızlık yapıldı, Ali Koç yönetimi bunu iyi kullanamadı. Süper Kupa’da yaşananlar… Ardından G.Saray maçı…

Bir değişim gerekiyordu F.Bahçe’de. Fenerbahçeli çocukların 10 yıldır ağlaması, okula bile gitmek istememeleri… Bunları görünce ve Koç’un ‘Ben olduğum sürece F. Bahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ sözünü duyunca karar aldık. Gördüğümüz ilgi de bizi daha motive etti.

İşte Aziz Yıldırım'ın 4 vaadi

1-Şampiyon olacağız. Tarih şampiyonları yazar, ikincileri değil.

2- Stadı genişleteceğiz. Çatı yükseltilecek, kapasite 60 bin olacak.

3- Banka borçlarını en fazla iki yıl içinde bitireceğim.

4- Raydan çıkan kulübü düzeltip, bir dönem sonra başkasına bırakacağım.

“F.Bahçe’nin borcu 16-18 milyar TL saklıyorlar”

Aziz Yıldırım’ın ekonomi basınıyla buluşmasında dikkat çektiği bir husus da kulübün borçları oldu: “Borç bıraktım mı? Evet. Ali Şen de bana bırakmıştı. Bıraktığım malvarlığı ise 500 milyon euro…

Şubat ayında açıklandı, şimdiki borç 12 milyar TL. Ali Koç’un alacağı olduğu var deniyor. Asıl tehlike, mart, nisan, mayıs… Kulübün asgari 16- 18 milyar TL borcu var ama saklıyorlar.”

“İhtiyaç olursa cebimden koyarım”

Aziz Yıldırım'la Ali Koç küs mü? Eski Başkan, merak edilen bu soruya da şu cevabı verdi: "Benim Ali Koç ile bir derdim yok. Fikren anlaşamıyoruz. Küs, dargın değiliz.

Koç Ailesi söz verdiğinde tutar diyor kamuoyuna. Fenerbahçe'ye kim ne vaat ediyorsa, yerine getirmeli. Şu anda stadın geliri 100 milyon diyelim, hemen toparlansın. Toparlarım ama ihtiyaç yok. Olursa cebimden bile koyarım."

Yıldırım'dan kalan mal varlıkları

-Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı

-Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

- Samandıra Can Bartu Tesisleri

- Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

-Fenerbahçe Kolej Arazisi

-Fenerbahçe Üniversitesi’nin Kurulması ve Silivri & Ataşehir Yerleşkeleri’nin Tahsisi

-Serkan Acar Topuk Yaylası Resort Tesisleri

-Ankara İncek Tesisleri

- Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

-Fenerbahçe Konuk Evi Modernizasyonu

- Fenerbahçe Eğlence ve Dinlenme Salonu

-Gebze Arazisi

-Edirne Fenerbahçe Evi

-Kayseri Fenerbahçe Evi

-Antalya Fenerbahçe Evi

- Sapanca Arazisi

-Düzce Arazisi

- Eskişehir Arazisi

- Kürek Şubesi Sapanca Tesisleri

-Kenan Evren Lisesi arazisi

-Ataşehir arazisi

-Fenerbahçe Fikirtepe Tesisleri

-Kulübe ait 8 adet villa ve 5 Daire (Ali Koç Dönemi’nde satıldı)

Mourınho’ya diğerlerine verilen verilir

Aziz Yıldırım, takımın başına Jose Mourinho’yu istiyor. 61 yaşındaki Portekizli hoca, son takımı Roma’dan yılda 14.2 milyon dolar maaş alıyordu. F.Bahçe’nin de 3 yıllığına 45 milyon euro vereceği konuşuluyor. Kulüp, böylesi bir maliyeti kaldırabilecek mi? Yıldırım’ın cevabı şu: “Öyle büyük rakamlar yok. Kulübe külfet getirmeyeceğiz. Normal bir hoca ne alıyorsa, kasadan o çıkar. Üzeri sponsorluklarla hallolur. Bu arada mevcut yönetimin 3 futbolcuyu satmaya çalıştığını duyduk. Biz satmayacağız. Mevcut kadro devam edecek.”