Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Berke Saka, 100 metre sırtüstünde 7. oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Berke Saka, erkekler 100 metre sırtüstü elemelerinde 55.85'lik derecesiyle ikinci seri yarışını 7. sırada tamamladı. Milli yüzücü genel sıralamada 40. sırada yer alarak yarı final bileti alamadı. Berke Saka, 200m bireysel karışıkta mücadelesini sürdürecek.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücümüz Berke Saka, erkekler 100m sırtüstü elemelerinde 55.85'lik derecesiyle ikinci seri yarışını 7. sırada tamamladı.
Milli yüzücü genel sıralamada 40. sırada yer alarak yarı final bileti alamadı. Berke Saka, 200m bireysel karışıkta mücadelesini sürdürecek.
Toplam 6 seride 46 sporcu arasında en iyi 16 dereceyi yapan yüzücüler yarı final bileti alacak.
Berke Saka, 100 metre ve 200 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışık Türkiye rekorlarının sahibi olup, 2021 yılında Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 200 metre bireysel karışıkta altın, 200 metre sırtüstünde ise gümüş madalya kazanmıştı.