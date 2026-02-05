Fenerbahçe Beko Avrupa'da rakiplerine deyim yerindeyse kök söktürüyor. Maç eksiği ile lider konumda olan Sarı Kanarya'nın bu seferki rakibi Paris... Sarı-lacivertli ekibimiz bu maçı da alarak birinciliğini sürdürmek isterken taraftar da "Paris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Paris Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 22.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

"En önemli şey onların hızı"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç öncesi yaptığı değerlendirmede "Paris’e karşı oynarken en önemli şey onların hızı. Kendi basketbollarına kapılmamak, Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmamız gerekiyor.

Son dönemde ribaundlarda gerçekten çok zorlandık ve buna mutlaka çözüm bulmalıyız; çünkü Paris, hücum ribaundlarında ligin en iyilerinden biri" ifadelerini kullandı.