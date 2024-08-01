Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı

TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile maçı başlayan Filenin Sultanları günün en heyecanlı karşılaşmalarından birine imza atmaya hazırken, bugün Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların yer alacağı diğer karşılaşmalar ve detayları şu şekilde sıralanıyor: