Paris Olimpiyat Oyunları'nda günün programı
Paris'te birbirinden heyecanlı spor mücadeleleri sürerken, milli sporcularımız da kazandıkları madalyalarla gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Paris'te bugün ise 6 branşta 28 Türk sporcu altın madalya için yarışacak.
AA
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TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile maçı başlayan Filenin Sultanları günün en heyecanlı karşılaşmalarından birine imza atmaya hazırken, bugün Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların yer alacağı diğer karşılaşmalar ve detayları şu şekilde sıralanıyor: