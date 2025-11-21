EuroLeague heyecanı on ikinci hafta mücadelesiyle devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile karşılaşıyor. Art arda aldığı galibiyetlerle büyük moral depolayan sarı-lacivertli ekip bu maçtan da galip ayrılmanın planını yapıyor. Peki, Partizan Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan Fenerbahçe Beko maçı bilgileri

Partizan Fenerbahçe Beko maçı bu akşam 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalı ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Müsabakayı Mehdi Difallah (Fransa), Emilio Perez (İspanya) ve Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

"En zor deplasman maçlarından biri bizi bekliyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius Partizan maçı öncesi "Avrupa’nın en iyi atmosferlerinden birine sahip, en zor deplasman maçlarından biri bizi bekliyor. Takımlarını gerçekten yukarı taşıyan bir ortama sahipler. Partizan, son maçın ardından daha da motive olmuş bir şekilde karşımıza çıkacak ve çok fiziksel oynamak isteyecektir. Bu oyuna nasıl karşılık vereceğimizi bulmalı, özellikle en güçlü yanlarını kullanmak istedikleri bölümlere hazırlanmalıyız" yorumunda bulundu.