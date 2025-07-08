Passo'dan yeni dönem: 'Passo Taraftar' ile kimlik kartıyla stadyuma giriş

Passo, 2025-2026 sezonunda taraftarlara sunduğu hizmetleri yenileyerek "Passo Taraftar" markasıyla yola devam edeceğini açıkladı. İstanbul Ortaköy’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Passo Genel Müdürü Atıl Aykar, yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kapsamında stadyum girişlerinin daha pratik hale geleceğini duyurdu.

Aykar, taraftarların artık kimlik kartlarının arkasında yer alan barkod aracılığıyla stadyumlara giriş yapabileceğini belirterek, “Sistem altyapımızı güncelledik. Taraftarlar için daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli bir giriş sistemi oluşturduk” dedi.

22 kulüple anlaşma, diğerleri yolda

Yeni dönemde Passo, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un da içinde bulunduğu 22 kulüp ile anlaşma sağladı. Aykar, diğer kulüplerle görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, “Bu iş birlikleri, teknolojik altyapımıza duyulan güvenin bir göstergesi” dedi.

Yeni kartlar, yeni deneyim

Passo Taraftar adıyla hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Aykar, yenilenen internet sitesi ve yeni markalı kartların sezon başında taraftarların kullanımına sunulacağını da bildirdi.

Taraftarların kimlik kartlarıyla stadyumlara giriş yapabilmesinin teknik olarak mümkün olduğunu, ancak bu konuda nihai kararın kulüplere ait olduğunu da vurgulayan Aykar, Passo olarak taraftar deneyimini sürekli iyileştirmeye kararlı olduklarını söyledi.