Pemra Özgen Portekiz'de şampiyon
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Açık Kadınlar Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Portekiz’in Obidos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Obidos Açık Kadınlar Turnuvası'nın finalinde, dünya 269 numarası Pemra Özgen ile klasmanın 397. basamağındaki İtalyan Gaia Sanesi karşılaştı.
2 saat 46 dakika sonunda korttan 5-7, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 galip ayrılan Pemra, bu sezon ilk, kariyerindeki 15. ITF tekler şampiyonluğunu elde etti.
32 yaşındaki raket, bu başarısıyla dünya sıralamasında ilk 250'ye girmeyi de garantiledi.
Kaynak: AA