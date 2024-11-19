Pendikspor'a FIFA'dan üç dönem transfer yasağı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'la ilgili kararını açıkladı. FIFA kırmızı-beyazlı ekibe borçlarını gerekçe göstererek üç dönem transfer yasağı koydu.
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı ekibe borçları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.