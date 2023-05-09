Petrol Ofisi’nden kadın futbolculara destek
Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi “Gücümüz Onlarla”yı yayınladı.
Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi “Gücümüz Onlarla”yı yayınladı. Petrol Ofisi’nin TV, outdoor ve dijital kanallarda yayınladığı yeni reklam kampanyasında, sponsor olduğu Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Kadın futbolcular maçın kırılma anlarında formalarının göğsünde yer alan kurda dokunarak içlerindeki gücü açığa çıkarıyor ve zor anların üstesinden geliyorlar. Petrol Ofisi Grup CMO’su Sinan Seha Türkseven, futbolun iyi yanlarını ortaya koyan kadın futbolunun hem toplumların gelişimi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. Türkseven, “Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi’nin simgesi ‘Asena’ ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız ‘Gücümüz Onlarla’ reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. uştu.