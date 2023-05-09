Petrol Ofisi’nden kadın futbolculara destek

Kadın futbolunda Fener­bahçe ve Galatasaray ta­kımlarına sponsorluk deste­ği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansi­yellerine ve yaratabilecekle­ri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi “Gücümüz Onlarla”yı yayınladı. Petrol Ofisi’nin TV, outdoor ve diji­tal kanallarda yayınladığı ye­ni reklam kampanyasında, sponsor olduğu Fenerbah­çe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol ta­kımlarının farklı iki takımla yaptığı maçlardaki zorlu anlar sırasıyla ekrana geliyor. Kadın futbolcular maçın kırılma an­larında formalarının göğsün­de yer alan kurda dokunarak içlerindeki gücü açığa çıkarı­yor ve zor anların üstesinden geliyorlar. Petrol Ofisi Grup CMO’su Sinan Seha Türk­seven, futbolun iyi yanlarını ortaya koyan kadın futbolu­nun hem toplumların gelişi­mi hem de spor ekonomisinin sağlıklı ilerleyişi açısından önemli avantajlar sunduğu­nu söyledi. Türkseven, “Spon­sorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Pet­rol Ofisi’nin simgesi ‘Asena’ ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız ‘Gücümüz Onlarla’ reklam fil­mimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin art­masına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. uştu.