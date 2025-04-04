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PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Adalı'nın futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 3 milyon 2 bin lira, Bellona Kayserispor'a 945 bin lira, Galatasaray'a 828 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Semih Kılıçsoy'un rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezasına çaptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA