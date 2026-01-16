PFDK, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde yaşanan olaylara ilişkin kararlarını açıkladı. Kurul, Galatasaray’a toplam 1 milyon 320 bin TL, Fenerbahçe’ye ise 330 bin TL para cezası uygulanmasına hükmetti.

PFDK’nin yaptığı toplantı sonrası alınan kararlara göre; Galatasaray hakkında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmasına karşın, disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu başlık altında ceza verilmedi.

Ancak Galatasaray, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca kulüp, kupa seremonisine katılmaması nedeniyle talimatlara aykırılık gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe hakkında da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle yapılan sevkte, disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza tayinine gidilmedi. Ancak sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 330 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.