PFDK, Mourinho ile Fenerbahçeli futbolcuların cezalarını duyurdu
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalindeki karşılaşmasında çıkan olaylara ilişkin cezalar duyuruldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Fenerbahçeli futbolcu Fred üç maç ceza aldı, Mert Hakan'a bir maç ceza verildi.
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe - Galatasaray maçında çıkan olaylara dair cezaları duyurdu.
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç ceza verdi.
Fenerbahçeli futbolcu Fred üç maç, Mert Hakan bir maç ceza aldı.