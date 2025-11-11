Bahis sevkleri sonrası İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama!

TFF, bahis oynadıkları iddiasıyla aralarında Süper Lig ekiplerinden futbolcuların de bulunduğu 1024 futbolcuyu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Türk futbolunda deprem yaratan süreç sonrası TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları 2 hafta ertelendi.

Hacıosmanoğlu'ndan sevkler sonrası ilk açıklama

'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi' programında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göreve başladıklarında 'adil' ve şeffaf' olma sözü verdiklerini hatırlatan Hacıosmanoğlu, Türk sporunun marka değerinin artması için çalıştıklarını ifade etti.

'Hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekte kararlıyız'

Her takıma eşit mesafede yaklaştıklarını ifade eden TFF Başkanı, "Sporu kaosun değil huzurun merkezi haline getirmek için adil, tarafsız, ilkeli yönetim anlayışını benimsedik. Her takıma ve camiaya eşit mesafede kalarak Türk futboluna hizmet etmeye çalıştık. Bu anlayışımızda ödün vermedik, vermeyeceğiz. Türk futbolunu kavgadan değil, fair-play içinde bir rekabetle baslenen bir marka haline getirmeye çalışıyoruz.

'Taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz'

Futbol bizim için sadece oyun değil, birliğin, ortak sevincin ve barışın ifadesidir. Bu sevincimize gölge düşürecek ve futbol coşkumuzu baltalayacak herkesin karşısında olacağız. Adaletten asla taviz vermeden, hak edenin kazandığı bir düzeni tesis etmekte kararlıyız. Bu yolda emek veren, destek olan, futbolumuzun gelişimi için saha içinde ve dışında, her mecrada alın teri döken tüm futbol paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyerek kararlılık vurgusu yaptı.