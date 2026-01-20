PFDK'dan bahis yaptırımı: 32 temsilciye 2-12 ay ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararları açıkladı. Buna göre, bahis eylemi nedeniyle disipline sevk edilen 32 müsabaka temsilcisine 2 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.
TFF'den yapılan bilgilendirmede, disiplin süreci tamamlanan temsilcilerin men cezalarının sürelerine göre uygulamaya alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında disipline gönderilen bir temsilci hakkında ise idari tedbirin kaldırılmasına karar verildiği, yargılamanın tedbirsiz şekilde devam edeceği kaydedildi.