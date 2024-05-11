PFDK'dan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a Türkiye Kupası'ndaki disiplin ihlalleri nedeniyle 336 bin lira para cezası verdi.
AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Süper Lig takımına para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle 112'şer bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.